Небесные РОСы: каких достижений ждать от российской космонавтики

На Российской орбитальной станции будет создана искусственная гравитация, а для космонавтов готовят суперфуды с добавками полезных бактерий — об этом, а также о других инновациях в сфере космонавтики, рассказали российские ученые.
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