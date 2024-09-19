Экс-чиновник SEC раскритиковал SEC США на фоне обвинений в урегулировании Rari Capital

Бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) выразил обеспокоенность по поводу подхода регулятора к цифровым активам, что совпало с недавним урегулированием спора с децентрализованной финансовой платформой (DeFi) Rari Capital.
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