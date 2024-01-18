В селе Буинского района отреставрируют церковь 19 века

В селе Большое Фролово Буинского района планируется провести реставрацию исторического объекта «Казанско-Богородицкой церкви», которая была построена в 1867 году на месте предыдущей постройки 1780-х годов.
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