Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) AS-90 «Бревхарт» британского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
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