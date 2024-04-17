ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Соседка застряла в лифте, а я, воспользовавшись случаем, решил проучить ее

Соседка застряла в лифте, а я, воспользовавшись случаем, решил проучить ее

Я живу в довольно старенькой девятиэтажке. Дом наш, в принципе, пригоден для жизни. Но некоторые его элементы просто на ладан дышат.

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Комментарии
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F I
Сволочь
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9 час.
F I
Везунчики. Сейчас замена лифта стоит до 3 000 000 руб ....   Да и капитальным ремонтом не обойтись за 2000 с квартиры.... К тому же люди правы не желая &quot;скидываться &quot;,тк ежемесячно платят все годы за обслуживание и несколько лет подряд на капитальный ремонт  отправляют деньги в ...&quot;черную дыру &quot;.... К стати ,Владимир ,в нашем городе дом   ЖСК строился с 1979 года  и заселялся тоже в 1983 году  . 8  подъездов (на полтора квартала ,а то и на два , смотря как считать ,тк задействованы 4 улицы  ) и по  мере сил ремонты и замены (трубы во дворе часть заменили ,подвалы и чердаки в поряде ,электрика тоже ,ремонты в подъездах и смена рам оконных сделаны). Вот только, что выбирать , то ли  стояки менять развалившиеся заливающие квартиры с унитазов и тп , то ли лифты  на которые более 20 миллионов  негде взять.... Вопрос.
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8 час.
F I
В ЖК жильцы всё за свой счёт... Самое интересное ,еще и налоги обязан кооператив платить за наём работников  от элктрика до дворника и правление ,вывоз снега или ремонт асфальта во дворе -за всё ...О как....
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8 час.

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