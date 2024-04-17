Соседка застряла в лифте, а я, воспользовавшись случаем, решил проучить ее

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Везунчики. Сейчас замена лифта стоит до 3 000 000 руб .... Да и капитальным ремонтом не обойтись за 2000 с квартиры.... К тому же люди правы не желая "скидываться ",тк ежемесячно платят все годы за обслуживание и несколько лет подряд на капитальный ремонт отправляют деньги в ..."черную дыру ".... К стати ,Владимир ,в нашем городе дом ЖСК строился с 1979 года и заселялся тоже в 1983 году . 8 подъездов (на полтора квартала ,а то и на два , смотря как считать ,тк задействованы 4 улицы ) и по мере сил ремонты и замены (трубы во дворе часть заменили ,подвалы и чердаки в поряде ,электрика тоже ,ремонты в подъездах и смена рам оконных сделаны). Вот только, что выбирать , то ли стояки менять развалившиеся заливающие квартиры с унитазов и тп , то ли лифты на которые более 20 миллионов негде взять.... Вопрос.