Я живу в довольно старенькой девятиэтажке. Дом наш, в принципе, пригоден для жизни. Но некоторые его элементы просто на ладан дышат.
Соседка застряла в лифте, а я, воспользовавшись случаем, решил проучить ее
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
F I
Сволочь
Ответить
9 час.
F I
Везунчики. Сейчас замена лифта стоит до 3 000 000 руб .... Да и капитальным ремонтом не обойтись за 2000 с квартиры.... К тому же люди правы не желая "скидываться ",тк ежемесячно платят все годы за обслуживание и несколько лет подряд на капитальный ремонт отправляют деньги в ..."черную дыру ".... К стати ,Владимир ,в нашем городе дом ЖСК строился с 1979 года и заселялся тоже в 1983 году . 8 подъездов (на полтора квартала ,а то и на два , смотря как считать ,тк задействованы 4 улицы ) и по мере сил ремонты и замены (трубы во дворе часть заменили ,подвалы и чердаки в поряде ,электрика тоже ,ремонты в подъездах и смена рам оконных сделаны). Вот только, что выбирать , то ли стояки менять развалившиеся заливающие квартиры с унитазов и тп , то ли лифты на которые более 20 миллионов негде взять.... Вопрос.
Ответить
8 час.
F I
В ЖК жильцы всё за свой счёт... Самое интересное ,еще и налоги обязан кооператив платить за наём работников от элктрика до дворника и правление ,вывоз снега или ремонт асфальта во дворе -за всё ...О как....
Ответить
8 час.
Свежие комментарии