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Царьград

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Французский политик заявил, что глава ЕК "задыхается от ярости", наблюдая за действиями Орбана

Французский политик заявил, что глава ЕК "задыхается от ярости", наблюдая за действиями Орбана

Урсуле фон дер Ляйен, возглавляющей на данный момент Еврокомиссию, крайне не понравились шаги, предпринимаемые премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для скорейшего урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

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