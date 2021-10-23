БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кремль принял пас у Эрдогана о реформе ООН

Кремль принял пас у Эрдогана о реформе ООН

Москва присматривается к политической оппозиции президенту Турции Сергей Аксенов На фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Zuma/TAСС) Материал комментируют: Владимир Аватков Михаил Александров Изменение формата работы Совета Безопасности ООН — вопрос, который зависит от консенсуса среди пятерки его постоянных членов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выпад Реджепа Тайипа Эрдогана против действующей архитектуры глобальной безопасности, чьим краеугольным камнем является Россия.

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