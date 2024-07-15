Правительство Пакистана вновь подняло цены на топливо

Очередное повышение цен на бензин на 9,9 рупии (3,5 руб.) за литр объявило правительство Пакистана, ссылаясь на международную рыночную конъюнктуру, 15 июля сообщило агентство Associated Press of Pakistan.
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