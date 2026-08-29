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Первая Всероссийская конференция краеведов прошла в Политехническом музее в 1921 году

Первая Всероссийская конференция краеведов прошла в Политехническом музее в 1921 году

Политехнический музей рассказал о Первой Всероссийской конференции краеведов, которая проходила в Большой аудитории с 12 по 20 декабря 1921 года.

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