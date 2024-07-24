Украина: серия взрывов в разных городах страны на фоне объявленной воздушной тревоги

На территории Украины продолжается серия взрывов, которые сопровождают объявление воздушной тревоги. Последние данные свидетельствуют о новых взрывах в Харьковской области, где погиб один местный житель и другие люди получили ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии