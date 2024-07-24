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Украина: серия взрывов в разных городах страны на фоне объявленной воздушной тревоги

Украина: серия взрывов в разных городах страны на фоне объявленной воздушной тревоги

На территории Украины продолжается серия взрывов, которые сопровождают объявление воздушной тревоги. Последние данные свидетельствуют о новых взрывах в Харьковской области, где погиб один местный житель и другие люди получили ранения.

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