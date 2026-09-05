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Verbatim показала на IFA 2026 аккумуляторы AA, AAA и 9V с зарядкой через USB-C

Verbatim показала на IFA 2026 аккумуляторы AA, AAA и 9V с зарядкой через USB-C

Компания Verbatim представила на выставке IFA 2026 новые перезаряжаемые аккумуляторы стандартных форматов AA, AAA и 9V, также известной как «Крона».

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