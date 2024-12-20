ФАС раскрыла картель при реализации двух нацпроектов на 2,8 млрд рублей

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование" на сумму свыше 2,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии