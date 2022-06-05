В рамках ОПМ «Защита» инспекторы по делам несовершеннолетних Северной Осетии провели профилактические мероприятия с учащимися младших классов

В Дигорском районе Северной Осетии стартовал сезон открытия детских оздоровительных лагерей. Во время летних каникул дети становятся особо уязвимы, именно поэтому им необходимо напоминать о правилах безопасного поведения.
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