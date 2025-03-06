Путин откровенно поговорил с женами участников СВО перед 8 марта

В России появятся новые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Президент Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники отечества» в Москве 6 марта одобрил предложения, с которыми обратились к нему женщины.
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