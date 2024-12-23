Трамп объяснил, почему Маск не сможет стать президентом США AlexCoderТрамп объяснил, почему Маск не сможет стать президентом США AlexCoder В американском политикуме продолжают кипеть страсти Избранный американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слухи о роли известного изобретателя и миллиардера Илона Маска в его администрации.
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