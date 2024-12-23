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Трамп объяснил, почему Маск не сможет стать президентом США

Трамп объяснил, почему Маск не сможет стать президентом США

Трамп объяснил, почему Маск не сможет стать президентом США AlexCoderТрамп объяснил, почему Маск не сможет стать президентом США AlexCoder В американском политикуме продолжают кипеть страсти Избранный американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слухи о роли известного изобретателя и миллиардера Илона Маска в его администрации.

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