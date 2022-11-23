Юрист Ярмуш прокомментировала идею ограничить право избираться для призывавших к санкциям

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ограничить право участия в выборах граждан, привлечённых за призывы к антироссийским санкциям.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ограничить право участия в выборах граждан, привлечённых за призывы к антироссийским санкциям.
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