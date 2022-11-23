RT Russia

10 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Да перевелись политики в Германии!Шольц пообещал бо...
  • Георгий Михалев
    России надо свой форум созвать и признать страны ЕС во главе с ФША спонсорами терроризма. Пол мира они расхерячили за...«Практических пос...
  • Ольга
    Лукашенко тоже не хочет ввязываться в войнуЛукашенко призвал...

Юрист Ярмуш прокомментировала идею ограничить право избираться для призывавших к санкциям

Юрист Ярмуш прокомментировала идею ограничить право избираться для призывавших к санкциям

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ограничить право участия в выборах граждан, привлечённых за призывы к антироссийским санкциям.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх