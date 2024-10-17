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Новости экономики России

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Власти Китая пытаются оживить рынок недвижимости

Китай расширит "белый список" проектов недвижимости и ускорит банковское кредитование для незавершенных объектов до 4 трлн юаней ($561,8 млрд) к концу года, заявил министр жилищного строительства и развития городов и сельских районов Китая Ни Хун.

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