Лариса Долина получила элитную квартиру стоимостью 220 млн рублей

Лариса Долина стала обладательницей элитной квартиры в жилом комплексе "Премьер". Роскошные интерьеры, включая панорамные окна и сауну, оценены в 220 млн рублей.
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