Мнение: «ЕС срывает все мирные договоренности по Украине», – Максим Васьков

Профессор Института социологии и регионоведения, руководитель Центра восточнославянских исследований Южного федерального университета Максим Васьков в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель стала одной из самых медийных фигур на Западе, которая сообщает о ситуации на Украине.