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Россия буенча Дәүләт Думасына сайлауда катнашучылар саны 45,1 процентка җитте

Россия буенча Дәүләт Думасына сайлауда катнашучылар саны 45,1 процентка җитте

Мәскәү вакыты белән сәгать 07:50 гә булган мәгълүматларга караганда, РФ Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда федераль округ буенча тавыш бирүдә катнашучылар саны 45,1 процент тәшкил иткән.

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