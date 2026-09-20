Россия буенча Дәүләт Думасына сайлауда катнашучылар саны 45,1 процентка җитте

Мәскәү вакыты белән сәгать 07:50 гә булган мәгълүматларга караганда, РФ Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда федераль округ буенча тавыш бирүдә катнашучылар саны 45,1 процент тәшкил иткән.
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