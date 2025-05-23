Ростовская область вернет замазученный песок на Кубань – не смогли помочь

Соседний регион решил вопрос с мазутным песком на полигоне в Семикаракорском. Нет, соседи не нашли возможность помочь Краснодарскому краю с решением большого проблемного вопроса – решено отправить его обратно на территорию Краснодарского края.
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