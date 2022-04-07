Эрик Гарсия: «Интенсивность прессинга «Айнтрахта» обескуражила «Барселону»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия отметил достоинства «Айнтрахта» (1:1). «Это точно не плохой результат, если учитывать то, как «Айнтрахт» прессинговал.

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