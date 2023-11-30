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Учитель элитной московской гимназии нарисовал на доске свастику и пожелал смерти русским

Учитель элитной московской гимназии нарисовал на доске свастику и пожелал смерти русским

Многопрофильная (профили: естественнонаучный, гуманитарный, лингвистический, физико-математический, кадетский) гимназия №1619 им.

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Комментарии
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valentina sergeeva
Набрали козлов выращивать капусту.
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36 мин.
valentina sergeeva
Ну да, нашим бойцам делать больше нечего, кроме как врагов перевоспитывать и следить, чтобы не навредили!
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34 мин.
ИГ
Ирина Голота
И почему этот мудак до сих пор &quot;учительствует&quot;? Или почему его до сих пор не &quot;закрыли&quot;? Каких только уродов нет в наших школах и вузах...
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27 мин.

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