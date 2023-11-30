Учитель элитной московской гимназии нарисовал на доске свастику и пожелал смерти русским

Ну да, нашим бойцам делать больше нечего, кроме как врагов перевоспитывать и следить, чтобы не навредили!

ИГ

Ирина Голота

И почему этот мудак до сих пор "учительствует"? Или почему его до сих пор не "закрыли"? Каких только уродов нет в наших школах и вузах...