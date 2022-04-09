Маттиа Бинотто: «Отказ от одной из зон DRS скажется на галопировании болидов»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал изменения на трассе перед квалификацией в Австралии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх