Заговор в Негеве: четверо задержаны за подготовку терактов

Израильские силовые структуры раскрыли террористическую ячейку на юге страны — четверо жителей бедуинского посёлка Шгев-Шалом в Негеве были задержаны по подозрению в подготовке серии терактов против полицейских объектов и гражданской инфраструктуры .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)