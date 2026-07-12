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Московский комсомолец в Израиле

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Заговор в Негеве: четверо задержаны за подготовку терактов

Заговор в Негеве: четверо задержаны за подготовку терактов

Израильские силовые структуры раскрыли террористическую ячейку на юге страны — четверо жителей бедуинского посёлка Шгев-Шалом в Негеве были задержаны по подозрению в подготовке серии терактов против полицейских объектов и гражданской инфраструктуры .

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