Психологи связались с полярниками в Антарктике: сообщения о нападении и сексуальных домогательства

По словам правительственного министра ЮАР, психологи находятся в “постоянном” контакте с южноафриканской научной группой, которая была изолирована на несколько месяцев на базе в Антарктиде после того, как были выдвинуты обвинения в физическом насилии и сексуальных домогательствах.
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