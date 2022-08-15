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В Литве предложили предприятиям перейти на "гибкий график" из-за дефицита газа

В Литве предложили предприятиям перейти на "гибкий график" из-за дефицита газа

Президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс заявил, что переход литовских предприятий на "гибкий график" будет способствовать сокращению потребления природного газа на 15% согласно директиве Совета Европы, сообщает радио LRT.

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