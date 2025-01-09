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ТПУ: синтезированы вещества с противораковыми свойствами

ТПУ: синтезированы вещества с противораковыми свойствами

Новые органические соединения, которые в будущем могут стать основой для создания препаратов от аденокарциномы предстательной железы, рака яичников, рака молочной железы, синтезировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ).

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