Почему Солнце называется Солнцем, а не как-то иначе?

У планет и звезд бывают строгие научные названия, но с Солнцем все вышло совсем иначе. Его имя родилось не в обсерватории, а в глубокой древности, когда люди просто смотрели на небо и пытались объяснить мир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии