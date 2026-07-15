С миру по нитке...
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Почему Солнце называется Солнцем, а не как-то иначе?

У планет и звезд бывают строгие научные названия, но с Солнцем все вышло совсем иначе. Его имя родилось не в обсерватории, а в глубокой древности, когда люди просто смотрели на небо и пытались объяснить мир.

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