Прокачали навыки и сплотили команду: итоги летних образовательных площадок в Тверском медуниверситете

В Тверском государственном медицинском университете завершились сразу три интенсивные образовательные площадки — выездная Школа Актива, Школа Кураторов и учебно‑тренировочные сборы спасательного отряда «Спасатель».
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