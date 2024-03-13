Сейсмолог Горшков усомнился в прогнозе «голландского Нострадамуса»

По мнению научного сотрудника Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктора физико-математических наук Александра Горшкова, не стоит воспринимать всерьёз предсказания сейсмолога-любителя из Нидерландов Фрэнка Хугербитса.
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