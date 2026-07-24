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Пожар на складах Wildberries в Ленобласти после атаки дронов

В Ленинградской области произошёл пожар на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка. По информации региональных властей, возгорание возникло в результате попадания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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