Пожар на складах Wildberries в Ленобласти после атаки дронов

В Ленинградской области произошёл пожар на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка. По информации региональных властей, возгорание возникло в результате попадания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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