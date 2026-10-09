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Новости Липецка

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Спасатели Липецка опросили жителей о слышимости сигнала тревоги

В ходе проверки системы оповещения в Липецкой области сигнал гражданской обороны транслировался через сирены, громкоговорители, системы 112 и эфир теле- и радиоканалов.

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