Война на истощение смертельна для авианосного флота ВМС США

Не первый раз на наших страницах появляется эта тема, но что делать, если ее очень активно обсуждают сами американцы? Они как те гуси, птицы странные, вроде как войны не хотят (почти как голуби, которые птицы мира), но почему-то к ней очень активно готовятся.