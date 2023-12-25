Украинский депутат Костенко: процесс мобилизации в стране сильно замедлился

Мобилизационные мероприятия стали медленнее проводить в последнее время. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в беседе с агентством Укринформ.
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