Россия провела показательную порку у границ НАТО

MWM: Россия на учениях отработала удары по Европе истребителями Су-30СМ2Десять тяжелых истребителей Су-30СМ2 морской авиации Балтийского флота провели в Калининградской области масштабные учения по нанесению точечных ударов по целям в Центральной Европе.