Все дело в прибыли от сырья Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил в своем телеграм-канале, почему США продолжают финансово поддерживать конфликт между Россией и Украиной.
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