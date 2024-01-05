Книга митрополита Тихона заинтересовала председателя Госдумы РФ

Вячеслав Володин рекомендовал прочесть новую книгу митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок» По словам Председателя Госдумы, несмотря на то что речь идет о событиях более чем столетней давности, их анализ так же актуален.
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