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Книга митрополита Тихона заинтересовала председателя Госдумы РФ

Книга митрополита Тихона заинтересовала председателя Госдумы РФ

Вячеслав Володин рекомендовал прочесть новую книгу митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок» По словам Председателя Госдумы, несмотря на то что речь идет о событиях более чем столетней давности, их анализ так же актуален.

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