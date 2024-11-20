Симоньян: журналистка Sky News покраснела из-за «демократии» на брифинге Лаврова

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян саркастично высказалась о британской журналистке, которой разрешили присутствовать на пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова.
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