Большинство российских дошкольников ежедневно используют развивающие приложения

Развивающие мобильные приложения становятся важной частью воспитания дошкольников: агентство OMI (Online Market Intelligence) провело исследование и выяснило, что больше половины детей в возрасте от 3 до 6 лет используют их ежедневно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии