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Всё о женщинах

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  • саша дмитренко
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Большинство российских дошкольников ежедневно используют развивающие приложения

Большинство российских дошкольников ежедневно используют развивающие приложения

Развивающие мобильные приложения становятся важной частью воспитания дошкольников: агентство OMI (Online Market Intelligence) провело исследование и выяснило, что больше половины детей в возрасте от 3 до 6 лет используют их ежедневно.

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