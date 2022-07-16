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Кочетков о праздновании победы в АХЛ: «Понял, что в России лучше тусуются и отдыхают. А пиво везде одинаковое»

Петр Кочетков заявил, что в России тусовки и отдых лучше, чем в Америке.  Вратарь стал обладателем Кубка Колдера – главного трофея АХЛ – вместе с «Чикаго Вулвс».

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