Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Тренер «Брентфорда» о Райе: «Хочу 40 млн фунтов за одного из лучших вратарей АПЛ. У Кейна контракт до 2024-го – речь о 150 млн, Райса продали за 105 млн – это справедливая цена?»

«Как и всегда, это надо обсуждать. Я бы хотел получить 40 млн фунтов. Он стоит этих денег. Он один из лучших вратарей АПЛ, один из четырех лучших в прошлом чемпионате, так какой должна быть цена? За сколько продали Деклана Райса? Один год до конца контракта – и 105 млн фунтов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх