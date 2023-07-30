Тренер «Брентфорда» о Райе: «Хочу 40 млн фунтов за одного из лучших вратарей АПЛ. У Кейна контракт до 2024-го – речь о 150 млн, Райса продали за 105 млн – это справедливая цена?»

«Как и всегда, это надо обсуждать. Я бы хотел получить 40 млн фунтов. Он стоит этих денег. Он один из лучших вратарей АПЛ, один из четырех лучших в прошлом чемпионате, так какой должна быть цена? За сколько продали Деклана Райса? Один год до конца контракта – и 105 млн фунтов.