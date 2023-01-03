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Чемпионка мира по боксу Кларисса Шилдс – о трансгендерах в WBC: «То есть мужчину, считающего себя женщиной, допустят к бою со мной?»

Абсолютная чемпионка мира по боксу в среднем весе Кларисса Шилдс отреагировала на решение WBC ввести дивизион для трансгендерных спортсменов.

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