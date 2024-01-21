В ВСУ признали потерю Крахмального в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что «бойцы ВСУ отошли на более подготовленные рубежи для обеспечения своей безопасности».
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