В ВСУ признали потерю Крахмального в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что «бойцы ВСУ отошли на более подготовленные рубежи для обеспечения своей безопасности».