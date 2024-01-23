Не платила долг в 1,5 млрд, но продолжала жить светской жизнью: как Блиновская угодила в СИЗО?

Казалось, еще совсем недавно вышло скандальное интервью Ксении Собчак с Еленой Блиновской, которая всегда позиционировала себя как человек, способный исполнить любое желание по щелчку и уверяла окружающих в том, что ее мысли слышит Вселенная.