Салат с куриным филе и яйцом

Приготовленное мясо является ценным источником белка, необходимого для роста клеток и мышц. Яйца не только богаты витаминами, но и содержат необходимые организму человека витамины, минералы и жирные кислоты.
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