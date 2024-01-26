«Первая ласточка» из Индии: грозит ли разлом континентальных плит мировой катастрофой Евгения КомароваЭксклюзивное интервью с геологоразведчиком и кандидатом технических наук в области геологии Станиславом Завацким бросает свет на удивительные процессы, происходящие с Индийской континентальной плитой.