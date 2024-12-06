Курс юаня резко упал до 13,9049

Курс юаня резко упал до 13,9049Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 13,9049, теряя 3,66% Единственная деноминация юаня была проведена в 1955 году, когда старые деньги менялись на новые в соотношении 10000:1.