НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Это только начало. Жаль, конечно, что в Новый год не будет мандарин из Абхазии, Кое-кому  нужно напомнить, что бывает...В Абхазии назвали...
  • Татьяна Бутова
    Было бы хорошо, если бы все было реализовано. Но очень большие сомнения, что мантуровы найдут деньги.Какие задачи по н...
  • Сергей Ипатов
    Как то странно прозвучало - типа, экономика кому-то чего-то должна, но это не точно. Решетников сам по себе, экономик...Решетников: Эконо...

Курс юаня резко упал до 13,9049

Курс юаня резко упал до 13,9049Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 13,9049, теряя 3,66% Единственная деноминация юаня была проведена в 1955 году, когда старые деньги менялись на новые в соотношении 10000:1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх