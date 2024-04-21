США лишили Украину будущего, одобрив доппомощь на $60 млрд: подробности

США лишили Украину будущего, одобрив доппомощь на млрд: подробности Ольга ВайленкоПалата представителей конгресса США приняла решение выделить Украине дополнительную помощь в размере $61 млрд, что вызвало негодование в российской Госдуме.
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