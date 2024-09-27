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В греческом футбольном клубе появится российский полузащитник

В греческом футбольном клубе появится российский полузащитник

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониоса». О трансфере объявлено на странице клуба в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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